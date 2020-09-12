12 Eylül Darbesini yaşayanlar anlattı: "12 Eylül'ü Allah bir daha yaşatmasın"

12 Eylül darbesine bizzat şahit olan Emekli Edebiyat Öğretmeni Mehmet Erbil ve Emekli Okul Katibi Kemal Çalışkan, o dönem yaşadıkları zorlu günleri anlattı.

12 Eylül darbesini anlatan 60 yaşındaki emekli Edebiyat Öğretmeni Mehmet Erbil; “12 Eylül darbesini Elazığ’a ön kayıt yaptırmak için giderken yaşadım, 2 gün sonra memlekete döndüğümde Kayseri toprağını öperek selamladım. Öğrenci olduğumu duyunca herkes çok farklı davranıyordu askerlerden. Burada da çoğu iyi niyetliydi. Mesela bu mevsim sulama mevsimi, babam araziyi sulamaya gidiyordu, polis çevirmiş suratına tokat atarak geri göndermiş evlere. Sağdan, soldan pek çok çatışmaların yaşandığı bir bölge. Bu bölge mesela solcuların yeriyse diğer bölge sağcıların yeriydi. Oradan bu tarafa buradan o tarafa kimse geçemezdi. Geçtiği zaman pek çok sıkıntı yaşardı. 12 Eylül’ü gerçekten Cenabı Allah bir daha yaşatmasın. Pek çok evladımız şehit oldu, mahkemelerde süründü. İnşallah bundan sonraki süreçte mevlam bu tür sıkıntıları aziz milletimize yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki emekli Okul Katibi Kemal Çalışkan ise; "12 Eylül döneminde yaşadıklarımız içler acısıdır. O zamanlar askeriye radyo ve televizyonlardan yayın yaparak yönetime el koyduğunu söyledi. Bizim milletimiz asil bir millet olduğu için 12 Eylül’deki askerlerin yönetime el koymasıyla, emre itaat söz konusu olmasıyla hiç ağzını açmadan süreci bekledi. Neticesinde Allah bir daha kimseye yaşatmasın o zamanki dönemleri. Biz çok ceremeler çektik. Ben 7 buçuk sene mahkemelerde süründüm, en son yakalandım ceza evinde yattım. Yıllarımıza mal oldu, ekonomimiz ve sosyal hayatımız alt üst oldu. Yeri geldi işlere giremedik, iş bulamadık. Hepimizin hayatına mal oldu” dedi

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