Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kent estetiği, çevre ve güvenlik komisyonu önemli”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclisi'nde komisyonlar yer aldığını ancak Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyonu'nun şehrin planlı gelişimi, tarihsel, doğal ve coğrafi konumuna göre şehrin görünümün önemli olduğu söyledi.

Melikgazi Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısında Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyonu'nun üye seçiminin yapıldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Şehir binaların dış görünümü, parkların genel görünümü, sanayi sitelerin görünümü, ana bulvar ve caddelerin görünümü çok önemlidir. Özelikle şehir giriş ve çıkışları şehre giren ve ilk kez görenler için bir bilgi vermektedir. Bu açıdan bir tarih, sağlık, spor ve turistik merkez olan şehrimizde bu yönde Belediye Meclisimizde bir komisyon bulunmaktadır. Eylül ayında komisyon üyelerini seçtik.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, yeni yerleşim alanların oluşturulmasında veya eski yerleşim alanların yenilenmesinde Kent Estetiği, Çevre ve Güvenlik Komisyon kararlarının dikkate alındığını söyledi.

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