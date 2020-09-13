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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"

İHA

Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Konut destek paketi açıklandıktan sonra 120 ay olan vadenin 180 aya çıkması ve konut kredisindeki 0, 64 faiz oranıyla, bekleyen ve ertelenen talepler satın almaya dönüştü. Haziran, Temmuz ayında sektörde satış rekorları kırıldı. Ve yatırımlar tekrar harekete geçti. Ama kısa sürdü. Bizim sektör temsilcileri olarak beklentimiz bu faiz oranlarının devam etmesi" dedi.
Konut kredisi faizlerinin 0,64'e indirilmesiyle Haziran ve temmuz aylarında satış rekoru kırıldığını ancak kısa sürdüğünü aktaran Sedat Kılınç, sektör olarak beklentilerinin faiz oranlarının devam etmesi yönünde olduğunu belirtti. Kılınç; "2020 yılı ilk çeyreğini değerlendirecek olursak, pandemi sürecinden dolayı dünya genelinde covid19 salgınının bütün sektörlere zararları oldu. Tabi inşaat sektörüne de zararları oldu. Bu süreçte faizler ülkemizde yüksekti. Konut satışları ciddi anlamda ilk çeyrekte düşüktü. Ama daha sonrasında özellikle konut destek paketi açıklandıktan sonra 120 ay olan vadenin 180 aya çıkması ve konut kredisinde cumhuriyet tarihinin en düşük konut kredisi faizi yani 0, 64 faiz oranıyla, bekleyen ve ertelenen talepler satın almaya dönüştü. Haziran, Temmuz ayında sektörde satış rekorları kırıldı ve yatırımlar tekrar harekete geçti. İnşaat sektörünün hareketlenmesiyle pek çok sektör de harekete geçti. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan perdeye ve inşaat sektörünün imalat kısmını ilgilendiren 300’e yakın kalem ve bu kalemlerin üretim mekanizmaları da harekete geçti. Yani sanayiye de çok ciddi katkısı oldu bu süreçte. Ama kısa sürdü. Bizim sektör temsilcileri olarak beklentimiz bu faiz oranlarının devam etmesi. Hemen akabinde Ağustos’un ortasından sonra ve Eylül ayında sektörde satış açısından bir yavaşlama gördük. Bunun da tek sebebi faiz oranı. Bizim sektörümüzde yani inşaat sektöründe özellikle konut satın alan tüketicilerin en önemsediği şey faiz oranı. Faiz oranları düştüğünde sektör hareketleniyor, faiz oranları yükseldiğinde ise sektörde hemen bir durgunluk gözlemleniyor. Bizim burada devletimiz açıkladığı bu paketin devam etmesi yönünde bir beklentimiz var. Haziran 2021’e kadar en azından bu destek devam ederse ekonomide oturur ve artık faizde de bu yüksek faizi sadece şu şekilde yenebiliriz. Üretim devam ettiği sürece, ekonomi hareketli olduğu sürece, ülke ekonomisi büyüme atağına geçtiği sürece faizler de aşağı yönde hareket eder. Ekonomi durduğu taktirde, üretim azaldığı taktirde doğal olarak faizde artıyor. O nedenle devletimizin bu süreçte en azından 2021 Hazirana kadar pandemi sürecinde en azından bir rahatlamaya gidilene kadar. O döneme kadar aşıların artık hayatımıza gireceğini pandemi sürecindeki bugünkü sıkıntıların ortadan kalkacağını düşünüyoruz. O nedenle devletimizden destek bekliyoruz. Faiz oranları düşmeli, tüketici satın alma eğilimi direk faiz oranı ile eşdeğer olduğu için, faiz oranlarında düşüş bekliyoruz“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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