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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da dev yatırımlar

İHA

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçenin gelişimi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde yaklaşık 150 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Hacılar'da dev yatırımlar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçenin gelişimi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde yaklaşık 150 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren özveri ile Hacılar için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, bu çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Özdoğan yaptığı açıklamada, “İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve hayırseverlerimizin destekleri ile ilçemiz yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırımı almış durumda. Bu manada Hacılar Erciyes Yolu’nun ihalesi yapıldı ve kısa zamanda yapımına başlanılacak. İlçemiz merkezinden geçen Ören Dere Kanalı’nın tadilatı için ise 16 Eylül’de ihale gerçekleştirilecek. 70 dönümlük bir alana yapılacak olan Millet Bahçemizin ihalesi ise 17 Eylül’de Belediyemizce yapılacak. Hisarcık Caddesi’nin yol genişletme çalışmaları ise hızla devam ediyor. Yolumuz sezon sonuna alt yapısı ile birlikte tamamlanacak.”
“AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ”
Pandemi sürecine rağmen tüm çalışmaları ve projeleri takip ederek sürdürdüklerini ifade eden Başkan Bilal Özdoğan şu ifadelere yer verdi;
“Yakın bir zamanda projeleri hazırlanan ve yapımına başlayacağımız Bilgi ve Kültür Evi ile Özdemir ailesi tarafından yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’ni ilçemize kazandıracağız. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Parkı düzenlemesi, Kapalı Spor salonumuzun tadilatı, 7000 metrekare alanda Silahtar Cami Çok Fonksiyonlu Park yapımı, Çocuk Kütüphanesi, Yılkı Atları Rehabilitasyon Merkezi, Hürmetçi Kuş Gözlem Evi ve Ziyaretçi Merkezi gibi çalışmalarımızı yoğun bir çalışma ile sürdürüyoruz. ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ şiarıyla İlçemiz için paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz tüm bu projelerin ilçemiz halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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