Başkan Büyükkılıç'tan ERÜ karşısına misafir müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirerek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bulunduğu alana hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarının rahat edebilmesi adına modern bir misafirhane planladıklarını açıkladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve misafirhane ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bitmek üzere olduğunu ve ikinci bir çalışma olarak Kayseri’ye dışarıdan gelen hastaların hastanelerde tedavi görürken, yakınlarının da mağduriyetlerin giderilmesini önlemek amacıyla özel bir misafirhane yapılacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi bünyesindeki hastanenin sadece Kayseri’ye değil, çevre illerin tamamına da hizmet verdiğini belirterek, tedavi gören hasta ve yakınlarına destek olmak ve bir nebze de olsa barınma ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, “Şu anda Erciyes Üniversitemiz karşısında Engelsiz Yaşam Merkezimizin bitme aşamasına geldiği süreçte ikinci etkinliğimizi hayata geçiriyoruz. İnşallah yakın zamanda bunun temelini atacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Takdir ederseniz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, araştırma hastanesini olmanın ötesinde 40 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin önemli sağlık merkezlerinden birisi. Şehrimizin sağlık turizmine verdiği katkı sebebiyle, çevresindeki illeri de düşünerek özel bir misafirhane yaptırıyoruz. Şehrimize dışardan gelip, yakınları hastanelerimizde tedavi görürken, vatandaşlarımızın arabaların içlerinde yatmalarını engellemek amacıyla mağduriyetlerini de önleyip onları hizmet vermek ve sosyal yönüyle en güzel şekilde onları önemsemek adına bir çalışma yapıyoruz. Misafirhanemizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada bin 488 m2’lik bir alanda inşallah modern, her türlü hizmetleriyle buluşacakları bir ortam şehrimize hayırlı olsun diliyorum” dedi.

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