Yeşilhisar’da araç takla attı: 2 yaralı

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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen ve aracın takla attığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesi KayseriNiğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 KC 0570 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Kazada, sürücü Ayşe Y.(33) ve beraberindeki Mustafa Y. (13)yaralandı.

Meydana gelen kazada yaralanan iki kişi yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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