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Başkan Dr. Palancıoğlu; “Selçuklu pazaryeri yenilenerek çok amaçlı sosyal tesis olarak hizmet verecek”

İHA

Başkan Dr. Palancıoğlu; “Selçuklu pazaryeri yenilenerek çok amaçlı sosyal tesis olarak hizmet verecek”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi’nde yer alan Selçuklu pazaryerinin yenilenerek çok amaçlı sosyal tesis hizmet binası olarak hizmet vereceğini söyledi.



Melikgazi Belediyesi olarak Selçuklu Pazar yerinin zaman içerisinde yetersiz kaldığını ve aynı zamanda mahalle halkının isteği olan bir tesis haline getirileceğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Mahalle gezisinde yapılan çalışmalar esnasında mahalle halkı pazaryerinin yetersiz kaldığını beyan ediyordu. Ayrıca Mahallede meslek edindirme kursları, okul için ders kursları, fitnes salonu gibi talepleri oldu. Bizde bu talepleri haklı ve yerinde olduğunu tespit ederek bu Pazar yerinin yenilenmesine ve üst katları MelMek kurs merkezi, spor salonları, eğitim alanları oluşturulmasına karar verdik. Bunun için şu anda proje çalışmasına başlanıldı” dedi.



Mahallelinin isteğini ve belediyenin yerine getirdiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Selçuklu mahallesine yapılacak olan bu hizmetler ile adeta yeniden dizayn edilmiş olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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