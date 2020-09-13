Kayserispor Kanga'yı transfer etti

Kayserispor, forvet futbolcusu Wilfried Kanga ile anlaştı.

Süper Lig'deki ilk maçına bugün sahasında Kasımpaşa ile çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu transfer etti. Hes Kablo Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki forvet futbolcusu Wilfried Kanga, bugün sabah saatlerinde Kayseri’ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Kanga, sarıkırmızılı takımda 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers ile ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında. Hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Çiğ et yemiyor yalnız" cümleleri ile transferi duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.