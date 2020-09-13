Alev topuna dönen otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de, seyir halindeki otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi dağ yolunda meydana geldi. Ali Akkoyun yönetimindeki 38 EL 596 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre ön kısımdaki elektrik kontağı arızası nedeniyle alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, sürücü Akkoyun kendisini son anda otomobilden dışarı attı. Alev topuna dönen otomobil, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın yaşandığı dağ yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobil ise çekiciye yüklenerek götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-09-13 22:24:54



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