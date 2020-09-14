İntihara kalkışan genci polis ikna etti

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bir süredir bunalımda olduğu öğrenien E.Ö. (22), inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. E.Ö., polisin yarım saatlik iknası sonucu bulunduğu yerden indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erciyesevler Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen E.Ö., bir inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yanına çıktıkları genci yarım saatlik çaba sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. E.Ö., ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-09-13 23:33:48
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