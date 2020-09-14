Kayserispor galibiyetle başladı

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezona galibiyetle başladı.

Süper Ligin ilk haftasında sahasında Kasımapaşa’yı konuk eden Hes Kablo Kayserispor 10’lık sonuç ile 3 puanı aldı. Yeni sezona galibiyetle başlayan SarıKırmızılılar maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Yeni transferlerinden yoksun olarak mücadele etmesine rağmen 3 puanı almayı başaran Sarı Kırmızılı takım, geçen sezon ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 10 yenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.