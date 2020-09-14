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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ödüller sahibini buldu

İHA

Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ödüller sahibini buldu

Talas Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Kayseri Atlı Spor Kulübü işbirliği ile düzenlenen Ali Dağı Kupası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları ödül töreni ile son buldu. 2 gün süren yarışmalar sonucunda 40 km de Zeynep Hilal Güdü, 70 km’de Ömer Faruk Pehlivan 1. Oldu.
Talas Belediyesi Akçakaya Model Uçak Pisti’nde gerçekleştirilen ödül törenine Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici’nin yanı sıra Binicilik Federasyonu Koordinatörü ve Başhakem Hüsamettin Aydın ile sporcular ve antrenörler katıldı.
Burada ilk konuşmayı yapan Binicilik Federasyonu Koordinatörü ve Başhakem Hüsamettin Aydın, Talas Belediyesi’nin sağladığı katkılara teşekkür etti ve 29 Ekim Cumhuriyet Kupası’nın da burada yapılacağı müjdesini verdi.
Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ata sporu atçılığa destek vermekten mutlu olduklarını ifade ederek, “Atları çok severim ve ben de bir biniciyim. Talas Belediyesi olarak ata sporu atçılığa destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür spor organizasyonlarının bir sahibi olması lazım. Biz belediyeler olarak talep geldiğinde destek oluruz ama talep gelmezse bu tür işler biraz geriye düşer. Bu nedenle bu işe gönül verip bu organizasyonu yapanları tebrik ediyorum” dedi.
Pandemi döneminde bu tür organizasyonlar düzenlemenin önemine de değinen Başkan Yalçın, boynunu cellada uzatan idam mahkumu gibi olmamak gerektiğine işaret ederek, “Hijyen, temizlik ve maske şartlarını yerine getirerek bu organizasyonu başarıyla tamamladık. Katılan tüm sporcuları ve dereceye girenleri tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
40 km. dayanıklılık yarışmasında Zeynep Hilal Güdü atı ‘Umut Reis’ ile 1.lik kürsüsüne çıkarken Hikmet Burhan Kaya ‘Kayrabey’ ile 2., Mehmet Ali Kavraz da ‘Alkan’ ile 3. oldu.
70 km de ise Ömer Faruk Pehlivan atı ‘Deha Ağa’ ile ilk sırayı alırken Tolga Pekcan ‘Atlas’ ile 2., Hikmet Burhan Kaya da ‘Fiona’ ile 3. oldu. Törende ayrıca 20 km. kalifikasyon yarışmasını tamamlayan sporculara da sertifikaları verildi.
Yarışmaya katılan sporcular da başarılı bir organizasyon düzenlendiğine vurgu yaparak Talas’ta yarışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ali Dağı Kupası’nda yarışan önceki dönem İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçınkaya yaptığı değerlendirmede Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek, “2 gün boyunca çok keyifli yarışmalar oldu. Burada çok başarılı bir organizasyonla karşılaştık. Emeklerini esirgemeyen Talas Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Mustafa Yalçın’a da ayrıca teşekkür ediyorum, bu spora sahip çıktığı için, destek olduğu için. Bu spor, destek olunduğu takdirde ayakta kalır. İnşallah daha başka organizasyonlarda yine burada yarışırız” diye konuştu.
Yarışmalarda dereceye giren sporcular da duygularını dile getirerek, “Burada yarışmak ve başarı elde etmek gerçekten güzeldi. Her şey için teşekkür ederiz. Hem organizasyon açısından hem de pandemi tedbirleri açısından her şey yerli yerindeydi. Bu spora destek olan Talas Belediyesi’ne teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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