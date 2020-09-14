Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Yavuz Caddesi'nde oturan 50 yaşındaki S.O.'dan bir süre haber alamayan yakınları eve gitti. Evde S.O.'yu hareketsiz şekilde bulan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.