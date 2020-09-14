21 yaşındaki genç tabanca ile intihar etti

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 21 yaşındaki genç, kafasına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Keler Mahallesi Koçumlar Caddesi'nde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Suat Çetinkaya, iki katlı evin bodrum katında kimsenin olmadığı bir sırada tabancayı kafasına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyan yakınları 112 ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler Suat Çekinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Suat Çetinkaya'nın cenazesi Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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