Başkan Dr. Palancıoğlu; “Şirintepe Mahallesi her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dr. Palancıoğlu; “Şirintepe Mahallesi her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor”

İHA

Başkan Dr. Palancıoğlu; “Şirintepe Mahallesi her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi’nde yol ve çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını ve Şirintepe’yi adeta yenilediklerini söyledi.
Şirintepe mahallesinin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir semt olduğunu yeni blokların yükseldiğini ve nüfusun artığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Şirintepe Mahallesi şehrimizin gelişen ve büyüyen bir semtimiz. Yeni yeni blokların yükselmesi ile nüfusu artığı gibi bölgenin ulaşım ağında da yoğunluk yaşanmaktadır. Birçok cadde ve sokak yetersiz kalmakta ve yeni alternatif yolların açılmasına gerek duyulmaktadır. Bu neden ile bu semtte yapılan yol ve çevre düzenleme çalışması ile bölgenin hem ulaşımı kolaylaştırılmakta hem de eski yolar yenilenmektedir. Yapılan çalışmalar ile cadde ve sokaklar ile bunlara bağlantılı yollarda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık 2000 metre yol çalışması ile yapılan çalışma da alt yapı da bütünlük sağlandı ve 3.500 ton asfalt kullanıldı” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, Şirintepe yol ve çevre düzenleme çalışmasında aynı zamanda yaya yolu ve orta refujların da yenilendiğini ve cep otoparklar inşa edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan'dan koronavirüs takibindeki filyasyon ekiplerine tam destek
YEREL HABERLER Kocasinan'dan koronavirüs takibindeki filyasyon ...
Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Sanayicinin Gücüne Güç Katıyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ...
Keskin ailesinin mutlu günü
YEREL HABERLER Keskin ailesinin mutlu günü
21 yaşındaki genç tabanca ile intihar etti
YEREL HABERLER 21 yaşındaki genç tabanca ile intihar etti
50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Büyükşehir'den kültür hayatına iki yeni armağan
YEREL HABERLER Büyükşehir'den kültür hayatına iki yeni armağan
Madalya koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi
YEREL HABERLER Madalya koleksiyonuna bir yenisi daha eklendi
Balkan şampiyonasına Kayseri damgası
YEREL HABERLER Balkan şampiyonasına Kayseri damgası
"Cenneti de cehennemi de bu hastalıkta gördüm" Koronavirüsü atlatan ve hasta olanlar yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER "Cenneti de cehennemi de bu hastalıkta ...
5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ödüller sahibini buldu
YEREL HABERLER Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında ödüller sahibini ...
Kayserispor'un ilk golü Zoran'dan
YEREL HABERLER Kayserispor'un ilk golü Zoran'dan
Kayserispor galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Kayserispor galibiyetle başladı
Lung kaldığı yerden devam
YEREL HABERLER Lung kaldığı yerden devam
Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar: “Çok mutluyuz”
YEREL HABERLER Kayserispor kaptanı Hasan Hüseyin Acar: “Çok ...
İntihara kalkışan genci polis ikna etti
YEREL HABERLER İntihara kalkışan genci polis ikna etti
Alev topuna dönen otomobilin sürücüsü canını zor kurtardı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen otomobilin sürücüsü canını zor ...
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
Bayram Bektaş: "Galibiyetin sevincini yaşayacağız" HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş: "Futbolcular, haddimizi bilerek kazanacağımız gibi oynadılar"
YEREL HABERLER Bayram Bektaş: "Galibiyetin sevincini ...
Mehmet Altıparmak: “Maça 1-0 mağlup başladık”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Maça 1-0 mağlup başladık”
Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: 1-0
HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Kayserispor'dan Akülü Araba desteği
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Akülü Araba desteği
Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X