Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, sezonun 2'nci haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı tek golle geçen sarı-kırmızılılar, ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı yaptı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-14 13:16:43



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