Kayseri'de, 1 kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Talas ilçesi Harman Mahallesi Dere Sokak'taki Tatavuz kayalıklarında meydana geldi. Polisi arayan bir kişi, kayalıklarda yürüyen 4 kişiden birinin düştüğünü bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık alanın çevresinde arama yaparak, düştüğü ihbar edilen kişiyi bulmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmaya ara verdi. Yarın sabahta çalışmaların süreceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-09-15 00:07:28
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