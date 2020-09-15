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Dahiliye Uzmanı Ali Çetinkaya: Maske takınca bulaşmıyor

DHA

Dahiliye Uzmanı Ali Çetinkaya: Maske takınca bulaşmıyor


Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım servisinde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Çetinkaya, mart ayında gelen hastaların hepsinin yaşlı insanlar olduğunu, şimdi ise 20-30-40 yaşlarında hastaların geldiğini söyledi. Çetinkaya, "Bu gençler hastalığı taşıyor. 'Bana bir şey olmaz' dememek lazım. Maske takınca bulaşmıyor. Bunun en belirgin örneği de biz hastane içinde maske ile dolaşıyoruz. Hastane içinde birbirimize bulaşma oranı hemen hemen hiç yok" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi´nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Çetinkaya, virüsle mücadele konusunda yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Hastalığın fazla ciddiye alınmadığını belirten Çetinkaya, "Koronavirüsün halk arasında öldürücülüğü az gibi görülüyor. Yüzde 3 ölüm oranı var, ancak halk arasında çok hızlı yayılıyor. Yıllardır yoğun bakımda hasta takip ederiz. Hiç bu kadar hızlı yayılan hastalık görmedik. Önceden zatürreden dolayı gelen olursa 3-4 gün sonra düzelirdi. Bu hastalıkta hastaların akciğerleri toparlanmıyor. Çok geç düzeliyor. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Bizim kendi doktor arkadaşlarımızdan çok fazla yakalanan oluyor. Hastalığı da hastaneden değil, dışarıdan alıyorlar" dedi.
'HASTANE İÇİNDE BİRBİRİMİZE BULAŞMA ORANI HİÇ YOK'
Kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini kaydeden Çetinkaya, "Düğün, nişan ve nikah gibi toplu törenleri bir süre ertelemek lazım. Bu işin şakası yok. Mart ayında gelen hastalarımızın hepsi yaşlı insanlardı. Hiç genç yoktu. Şimdi 20-30-40 yaşlarında hastalar geliyor. Bu gençler hastalığı taşıyor. 'Bana bir şey olmaz' dememek lazım. Çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığımız ve hastanemiz bu konuda sıkı çalışıp önlem alıyor ama en iyi önlem hastalarımızın alacağı önlemdir. Maske takılması, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulması ve hijyen çok önemli. Maske takınca bulaşmıyor. Bunun en belirgin örneği de biz hastane içinde maske ile dolaşıyoruz. Hastane içinde birbirimize bulaşma oranı hemen hemen hiç yok. Halkımıza rica ediyorum. Maskesiz dolaşmayalım. Yaşlıları ziyaretlerimizi çok kısa tutalım. Komşu ziyaretlerine ara verelim" diye konuştu.
'HASTALIĞIN BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ'
Hastalıkta belirtilerin değiştiğini söyleyen Dr. Çetinkaya, "Önce hastalar yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geliyorlardı. Son zamanda hastalar koku ve tat alma bozukluğu, ishal, halsizlik, şiddetli kas ağrısı şikayeti ile geliyor. Böyle gelen hastaların çoğunda da koronavirüs çıkıyor. Kendilerini böyle hisseden kişiler hastaneye başvursun. 'Üşüttüm' diye ihmal etmesin. Erken zamanda tedavi çok önemli. Zaman ilerledikçe verilen ilaçlar da etki etmiyor ve hastalık ağırlaşıyor. Hastanemizin poliklinikleri 24 saat açık. Bu şikayetleri olan hastalar başvursun" ifadesini kullandı.
    DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN
2020-09-15 10:53:27

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