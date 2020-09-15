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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 3 bin 483 konut satıldı

İHA

Kayseri'de 3 bin 483 konut satıldı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri’de, 2020 Ağustos ayında 3 bin 483 konut satıldı.
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.
İpotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında 76 bin 19 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %44,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 94 bin 389 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları 2020 Ağustos ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %23,6 artarak 94 bin 389 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 925 konut satışı ve %15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %49,3 oldu. Ankara 8 bin 10 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 518 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Hakkari oldu.
Konut satışlarında 52 bin 123 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 52 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve %15,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 118 bin 285 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,3 oldu. Ankara 13 bin 240 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 7 bin 952 konut satışı ile İzmir izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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