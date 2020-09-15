Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin düzenlediği operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 16 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 68 polisle 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal', hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari olan 5 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-09-15 11:05:45



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