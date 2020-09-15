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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Maske fabrikası gibi okul Bu okulda pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiler

İHA

(Özel) Maske fabrikası gibi okul Bu okulda pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiler

Kayseri’de, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde pandemi süreciyle başlayan maske üretimi kapsamında şimdiye kadar 2 milyon maske üretildi. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Ciddi bir üretim kapasitesi içerisindeyiz" dedi.
Korona virüsün 11 Mart’ta Türkiye’de görülmesinin ardından Kayseri’de de okullar hem dezenfektan hem de maske üretimi için kolları sıvadı. Melikgazi ilçesinde bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde de pandemi süreciyle başlayan maske üretimi, hız kesmeden devam sürüyor. Hem okul öğrencilerinin hem de İŞKUR aracılığı ile gelen işçilerin devam ettirdiği maske üretimi kapsamında günde 30 bine yakın maske üretimi gerçekleştiriliyor.
Maske üretiminin devam ettiği okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, öğrenciler ve işçilerle sohbet ederek, çalışmalar hakkında okul yönetiminden bilgiler aldı. Zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Ekinci, “Bu okulumuz bizim için özel bir okulumuz. Biliyorsunuz ki bir salgın sürecindeyiz ve zor bir süreç yaşıyoruz. Bu zor sürecin ilk günlerinde bu okulumuz yöneticileri ile öğretmenleri ve öğrencileri ile ellerini taşın altına koydular. İlk günden beri fedakarca, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, hafta sonları, bazen de geceleri olmak üzere maske üretimi konusunda gerçekten örnek bir çalışma içerisine girdiler. Okulumuzda hem öğrencilerimiz bu işin içerisindeler hem de İŞKUR vasıtasıyla arkadaşlarımız bize destek veriyorlar. Bu okulda üretilen maske 2 milyona yaklaşmıştır. Hem döner sermaye kapsamında ücret karşılığında maskeler değişik yerlere gönderiliyor hem de sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine de elimizden geldiği kadar maskelerden ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Meslek liselerinin geleceği kurtaracak olan okullar olduğunu kaydeden Ekinci, “Son zamanların parlayan yıldızları meslek liselerimizdir. Meslek liselerimiz geleceğimizi kurtaracak okullarımızdır. Çocuklarımızın geleceğini kurtaracak okullarımızdır. Artık üreten milli bir ülke istiyoruz. Kendisi üreten, kendine yeten bir ülke istiyoruz. Her şeyi üreten bir nesil istiyoruz. Bu amaçla çalışan bir nesil istiyoruz. Meslek liselerimize bu manada çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de bu manada hem ailelerine bir katkı sunuyorlar hem de topluma yararlı olmanın da sevincini yaşıyorlar. Bizde bu gurura ortak oluyoruz. Bu okulumuzda günlük 30 bine yakın maske üretim kapasitemiz var. Salgın sürecinde olduğumuz için bu kapasiteyi daha da artırabiliriz ama bugün için hem İŞKUR hem de öğrencilerimiz aracılığı ile bu kapasite ile çalışıyoruz. Kayseri’de sadece Belsin ÇPL değil, aynı zamanda halk eğitim merkezlerimizde bu işin içerisindeler. Ciddi bir üretim kapasitesi içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

"İnsan sağlığına katkıda bulunduğumuz için mutluyum"
Okul öğrencilerinden Nisa Nur Karabulut ise, “Nisan ayından beri okulumuzda maske dikimine devam ediyorum. Daha öncede bu bölümü okuduğumuz için buna benzer şeyler yaptık ama böyle yapmamıştık. Pandemi de olduğumuz için ailemin de işi iyi değildi. Bende burada çalışarak onlara katkı sağladım. Sabah 9’da okula geliyoruz, akşam 6’da çıkıyoruz. Günde ortalama 2 bin tane maske dikiyorum. Virüsten korunmak için maske önemli. Bizde insan sağlığına katkı sağladığımız için mutlu oluyoruz. Bize bu imkanı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve okul yönetimimize teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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