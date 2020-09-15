Kayseri'de FETÖ'nün hücre evine baskın: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'Gaybubet' adı verilen hücre evine düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte terör örgütü FETÖ/PDY'nin, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla 'Gaybubet' adı altındaki hücre evine baskın düzenledi. Baskında evde bulunan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. FETÖ soruşturmaları kapsamında firari oldukları belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2020-09-15 11:31:44
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