Jandarma 8 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, yaptığı çalışmalarda 8 hırsızlık ve dolandırıcılık olayını aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre 410 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen haberleşme enerji nakil kablo hırsızlığı, iş yerinden ve evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ile dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 8 faili meçhul olayı gerçekleştiren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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