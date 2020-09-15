İşletme sahibinden Ahilik Haftası’nda dürüst ticaret örneği Kadın girişimcinin kurduğu baklavacıda önce daralar alınıyor, ardından baklava konuluyor

Kayseri’de kadın girişimci Ayşegül Odabaşı tarafından kurulan baklavacıda önce kutuların daraları alınıyor, ardından bakla konuluyor. Ahilik Haftası’nda dürüst ticaret vurgusu yapan Odabaşı, “Biz insanlara kutu değil baklava yedireceğiz” dedi.

Kayseri’de Antepsan Baklavalarının üyeliğini alan kadın girişimci Ayşegül Odabaşı, azmi ve ticaret anlayışı ile diğer kadın girişimcilere örnek oluyor. İşlettiği baklavacı da günlük taze baklavaları Kayserililer ile buluşturan Odabaşı, sattığı baklavalardaki kutuların daralarını da alarak örnek teşkil etti.

Kendilerinin tatmadığı baklavaları müşterilere satmadığını kaydeden Odabaşı, “Bizim önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Bizim işyerimize gelen misafirlerimize öncelikle bir baklava ikram ediyoruz. Baklavalarımız da her gün taze olarak gelmektedir. Baklava geldiği anda bizde tadına bakarak tecrübe ediyoruz ve sonrasında müşteriye sunabileceğimize kanaat getirdikten sonra tezgahımıza yerleştiriyoruz. Gelen tüm müşterilerimize bakla ikramını mutlaka yapıyoruz. Bizim 3 kırmızı çizgimiz var. Bunlardan biri baklava ikram etmek, baklavada kutunun darasını düşmek ve paket ürünlerimizin içerisine mutlaka fıstık serpiştirmektir. Dara konusuna özellikle dikkat ediyoruz. 210 gram gelen kutunun darasını müşterilerimize baklava olarak veremem. İşimizi doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Umarım Kayseri’ye fayda sağlarız. Ticaret anlayışımızda bu şekilde gelişiyor. Biz insanlara kutu değil baklava yedireceğiz” ifadelerini kullandı.

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