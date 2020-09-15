Kocasinan Ülküspor, Ayhan Akkum’u renklerine bağladı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, yeni sezon öncesinde kaleyi sağlama aldı. MaviBeyazlı takım Başakpınar Belediyespor’dan Kaleci Ayhan Akkum’u renklerine bağladı.

Kocasinan Ülküspor, antrenör olarak İbrahim Sungur ile anlaşma sağladıktan sonra transfere hız verdi. İsmail Aydoğdu ve Faruk Sarıkaya gibi önemli isimleri renklerine bağlayan MaviBeyazlı takım son olarak kaleye takviye yaptı. Kayseri Yolspor altyapısında yetiştikten sonra Argıncıkspor ve Başakpınar Belediyespor formaları giyen 1997 doğumlu genç file bekçisi Ayhan Akkum’u tranfser eden Kocasinan Ülküspor, yeni sezon öncesinde tranfserin en hareketli takımı olarak dikkat çekiyor.

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