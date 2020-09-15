Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet göstermiş Suriye uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgüt adına faaliyet yürüten 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Farklı adreslere yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-09-15 21:22:21



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