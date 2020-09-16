MSB duyurdu, Binbaşı Covid-19’a yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda görev yapan Binbaşı Halil İbrahim Kaya’nın Covid19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.” ifadesine yer verildi.
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