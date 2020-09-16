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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç: "Bisiklet ruhunu daha çok yaşatacağız"

İHA

Büyükkılıç: "Bisiklet ruhunu daha çok yaşatacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisikleti teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen çekilişle belirlenen 5 kişiye bisiklet hediye etti. Başkan Büyükkılıç, “Bisiklet kültürünün ruhunu daha çok yaşatacağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’nin “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında “Teşvik ve Farkındalık Oluşturma” amacıyla yürüttüğü etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu kapsamda düzenlenen bisiklet çekilişinin talihlileri de Başkan Büyükkılıç’ın katıldığı törenle bisikletlerine kavuştu.
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen çekilişin gençleri teşvik edeceğini belirterek, bundan sonra nice çekilişlerle bisiklet kültürünün ruhunu Kayseri’de daha çok yaşatacaklarını ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, “ Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinliklere biz de Kayseri olarak destek veriyoruz. Spor A.Ş.’miz değişik etkinlikler yapıyor. Yaptığı çekilişlerle bu şanslı dostlarımıza birer tane bisiklet hediye ediyor. Ama yetmez. Yapacağımız çekilişlerle daha nice bisikletler vererek gençlerimizi teşvik edelim. Kayserimiz düz bir şehir. O anlamda bisiklet kültürüne en müsait şehirlerden birisi. Zaman zaman ben de bisiklete biniyorum. Bisiklet kullanım açısından vatandaşlarımızı toplu taşımadan uzaklaştırırken bir yandan da hareket etmelerini sağlıyoruz. Bundan dolayı gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yollarının artırılması yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan bu etkinliklerin yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinde de bisiklet yollarımıza çok önem verdiğimizi buradan paylaşmak istiyorum” dedi.
Bisikletli spora vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla Kayseri’de değişik etkinlikler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, sağlıklı bir ulaşım sistemi olan bisikletin Kayseri’de ulaşımı da rahatlatacağını ifade ederek, “KAYBİS, 90 kilometrelik bisiklet yolu, 51 adet bisiklet istasyonu, tramvaydan inen vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu kültürün gelişmesine, öğrencilerimize, çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kayserimizi seviyoruz, vatandaşlarımızı seviyoruz. Onların güvenini boşa çıkarmamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, daha sonra bisiklet çekilişi talihlileri, Halit Toprakkar, Mesut Usta, Müşerref Bıyık, Eda Varinli ve Şevval Özbolat’a bisikletlerini Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile birlikte vererek, kazasız belasız kullanmaları temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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