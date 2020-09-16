Kayserispor Cuma günü gidecek

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Hes Kablo Kayserispor, ligin 2.haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına özel uçakla gidecek.

Hes Kablo Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Lige galibiyetle başlayan SarıKırmızılılar, Cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı için Cuma günü saat 17.00’de Kayseri’de ayrılacak.

Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından özel uçak ile Alanya’ya gidecek olan SarıKırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

SarıKırmızılı takımda yeni transferler kafilede yer alacak.

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