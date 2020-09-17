Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle tarafından yapılan toplantıya hakemler ve gözlemciler katıldı.

Covid19 Pandemi nedeni ile Eylül ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı Online olarak yapıldı.

Toplantıda Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle 20202021 Voleybol sezonu hazırlıkları ve Hakem ve Gözlemcilerin Covid19 Pandemi nedeni ile uygulaması gereken TVF Sağlık Kurulunun aldığı genel prensipleri ve spora dönüş kılavuzu hakkında bilgiler verdi.

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