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Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro: "Kayserispor'da kalmaktan mutluyum"

İHA

Hes Kablo Kayserispor ile sözleşme uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro: "Kayserispor'da kalmaktan mutluyum"

Hes Kablo Kayserispor ile sözleşme uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, mutlu olduğunu söyledi.
Menajeri Cesar Santana ile birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve sözleşmesini 2023 yılı sezon sonuna kadar uzatan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique bu davranışından ötürü huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi. Kayserispor'da yeralmaktan keyif duyduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Menajerim Cesar Santana ve başkanımız Berna Gözbaşı, benim için en iyi kontratı düzenlediler. Kayserispor ile sözleşme yapmaktan mutluyum" dedi.
Sakatlığından ötürü Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, "Sakatlığımın geçip sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kontratımın karşılığını sahada vereceğim. Futbol oynamayı ve gol atmayı özledim" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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