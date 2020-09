Kayseri Valisi Günaydın: Koronavirüslü bazı kişiler filyasyon ekiplerine isim vermekten kaçınıyorlar

Yasin DALKILIÇŞeref KAHRAMAN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Kayseri'de koronavirüslü bazı kişiler filyasyon ekiplerine isim vermekten kaçınıyorlar. Son 1 ayda tespit ettiğimiz her bir pozitif vaka 7 tane temaslı ismi veriyordu. Şimdi test sonucu pozitif olan arkadaşlarımız sadece 3 isim veriyor" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen denetime katıldı. Denetim öncesi açıklamada bulunan Vali Günaydın, Kayseri'de çok ciddi tedbirler aldıklarını söyleyerek, "Melikgazi ve Kocasinan bölgesindeki yoğunluk yaşanan çay ocaklarını kapattık. Piknik alanlarının kapatılmasına karar verdik. Geçtiğimiz hafta başlattığımız karantinaya uymayan kişilerin yurtlara yerleştirilmesi konusunda şu an kurallara uymayan 4 kişiyi devlet yurduna götürdük. Günlük 6 bine yakın insanları evinde kontrol ediyoruz. Temaslı kişilerin dışarı çıkmaması için kolluk kuvvetlerimiz 24 saat görev başında. Hastanelerimizde, yoğun bakım servislerimizde herhangi bir doluluk söz konusu değil. Aksini söyleyen varsa beraber hastanelerimize gidelim" dedi.

VAKALARIN ARTMA NEDENİ

Vali Günaydın, alınan tedbirlere rağmen Kayseri'nin vaka artışının en çok görüldüğü illerin başında gelmesinin nedeni sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Kayseri'de vaka artışına neden olan birçok etken var. Düğünlerde ve cenazelerde koronavirüs tehlikesinin önünü, aldığımız tedbirlerle geçtik. O kadar sık tedbirler aldık ki buradaki düğünler başka illere götürüldü. Risk kaynağımızın en büyük nedenlerinden birisi Kurban Bayramı'ndan sonra yapılan düğünlerdi. Kayseri'de koronavirüslü bazı kişiler filyasyon ekiplerine isim vermekten kaçınıyorlar. Son 1 ayda tespit ettiğimiz her bir pozitif vaka 7 tane temaslı ismi veriyordu. Şimdi test sonucu pozitif olan arkadaşlarımız sadece 3 isim veriyor. Vermediği isimler de virüsü yaymaya devam ediyor. Vatandaşlarımız lütfen filyasyon ekiplerine yardımcı olsunlar ve isimleri versinler."

Vali Günaydın açıklamanın ardından Sahabiye Mahallesi'ndeki denetimde esnafları ziyaret ederek maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

