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“Kayseri çerezlik ay çekirdeği üretiminde yüzde 16 ile Türkiye’nin ilk sırasında” Kırsal Kalkınma Desteği ile kurulan tesis bin 600 ton kapasiteye ulaştı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Kayseri’de ürün çeşitliliğini arttıracağız”

İHA

“Kayseri çerezlik ay çekirdeği üretiminde yüzde 16 ile Türkiye’nin ilk sırasında” Kırsal Kalkınma Desteği ile kurulan tesis bin 600 ton kapasiteye ulaştı Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: “Kayseri’de ürün çeşitliliğini arttıracağız”

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği Kırsal Kalkınma Desteği ile 2014 yılında Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde kurulan ay çekirdeği tesislerini ziyaret etti. Mustafa Şahin tesislerde yaptığı açıklamasında, “Kayseri çerezlik ay çekirdeği üretiminde yüzde 16 ile Türkiye’nin ilk sırasında” dedi.
Ay çekirdeği tesisinin bakanlık tarafından toplamda 700 bin TL’lik destek ile kapasitesini arttırarak faaliyet gösterdiğini söyleyen Mustafa Şahin, Mustafa Şahin, “İçinde bulunduğumuz tesis, Kayseri Yeşilhisar merkezli bakanlığımızın destekleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan, ay çekirdeği eleme ve paketleme tesisidir. Bu tesis, 2015 yılında Kayseri de hizmete girdi. 2015 yılında bakanlığımız bu tesise 390 bin TL civarında bir destek verdi. Bunun arkasından da tekrar kapasite artırımıyla beraber 600 bin TL’lik yatırımına karşılık 300 bin TL’lik bir destek daha vermiş oldu. Bakanlığımız bu anlamda, toplamda yaklaşık 700 bin TL’lik bir desteği Kayseri ilimize kazandırmış oldu. Tabi bölge bakımından özellikle çerezlik ay çekirdeğinde Türkiye’nin en önemli yeriyiz. Kayseri, Türkiye deki üretilen ay çekirdeğinin yüzde 16’sının üretimini gerçekleştirerek Türkiye de ilk sırada yer almaktadır. Yaklaşık 120 bin dekar alanda 24 bin ton kilogram civarında üretim yapmaktayız. Bu Kayseri ekonomisine, ülke ekonomisine çok ciddi faydalar sağlamaktadır. Kayseri aynı zamanda, sadece çerezlik ay çekirdeğinde değil, yaklaşık 1 hafta sonra hasada başlayacak olan kabak çekirdeğinde de Türkiye deki en önemli illerimizden bir tanesidir” dedi.

“Kayseri’de ürün çeşitliliğini artıracağız”
Tesislerin Kayseri’de olmasından mutlu olduklarını ve Kayseri’de ürün çeşitliliğini arttıracaklarını söyleyen Şahin, “Biz bu tür tesislerin, ülkemizde ve şehrimizde olmasından dolayı çok büyük gurur duyuyoruz. Aynı zamanda bu tesis için bakanlığımızın vermiş olduğu tüm desteklerin, bir fasıl hiç aralıksız bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağladığını görmekte teşkilatımız olarak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Ülkemizde malumunuz sadece çerezlik ay çekirdeğiyle beraber yağlık ay çekirdeği üretimi de yapılmakta ama Kayseri ülkemizdeki çerezlik ay çekirdeğindeki ön planda olan şehirlerimizden bir tanesi. Özellikle yağlık ay çekirdeğinde de, Trakya bölgesi ve Marmara, İç Marmara bölgelerinde de üretim yapılmaktadır. Ürünlerimiz, önce depolanıyorlar daha sonra eleme tesisine alınıyor bu işlemden sonra da fortex adını verdiğimiz cihazda dijital olarak belirlemiş olduğumuz ürünleri süratli bir şekilde ayırmakta. Bundan sonra da tüketicilerimizin eline kavrulmamış ay çekirdeği olarak sunmaya başlıyoruz. Bundan sonraki önemli kısım da ülkemizdeki birçok ulusal marka Kayseri’nin çekirdeğini alıp tuzlayarak ve paketleyerek satıyor. Kayseri’nin geçmişten bu yana yetiştiriciliğini yaptığı, ülkemizde çok fazla beğeni bulan beyaz çekirdek de var. Her iki çekirdek de oldukça iyi bir verim kapasitesine sahip. Maalesef bu yıl verimimiz çok ciddi bir kayba uğramasa da beklentilerimizin biraz altında kaldı. Kayseri’de tam çiçeklerin açtığı dönemde malum tüm ülkede olduğu gibi yoğun sıcaklıklarla karşılaştık. Kayseri’de üretmiş olduğumuz çekirdekler, gerçek anlamda değerini bulmuş durumda. İnşallah üreticilerimiz için bu ve sonraki sezonların bol, bereketli olmasını temenni ediyorum. Beraberinde de Kayseri’deki ürün çeşitliliğinin artacağını varsayıyoruz. Biz üreten Kayseri’yiz. Kayseri ürettikçe de ülkemiz gelişiyor. Bizler de Kayseri Tarımına ve sanayisine elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ay çekirdeği üreticisi Alişan Çiftçioğlu ise desteklerle son model makinaları aldıklarını söyleyerek, “2010 yılından beri bu işi yapıyoruz ama 2014 yılında devletten ‘Kırsal Kalkınma Desteği’ alarak tesisimizi yaptırdık. Daha sonra Tarım Bakanlığına müracaat ettik. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular bize. 2017 yılında tekrar kapasite arttırmaya müracaat ettik, orada da eksik olan makinalarımızı alıp, kapasite arttırmaya gittik. Aldığımız makinalar son sistem boylama makinası, taş ayırma makinası, hafif tane makinası, sortex, çuvallama ve otomatik paketleme makinası. Bu bölgedeki üretim kapasitemiz de ortalama bin 500 ton civarında ama kapasiteyi her geçen gün arttırmaya çalışıyoruz. Bundan sonrası da yükselerek gidecek diye düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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