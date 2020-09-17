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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti il Başkanları Toplantısına Katıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç, AK Parti il Başkanları Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemi ile katılım sağladığı AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gündeme dair konular ele alındı.
AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek yer aldı. Toplantıda, salgınla mücadele, yurt dışı politikalar gibi önemli konuların değerlendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na katıldık. Salgınla mücadele, yurt dışı politikalarımız ve yeni projeler ile ilgili önemli konulara değindik. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin” dedi.

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