Korona virüsü yenen hasta: “Çocuklarımın yazdığı not hayata karşı motivasyonumu arttırdı” Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Demirel: “Hastalık sadece ciğerde değil kalpte ve beyinde de hasar bırakıyor”

Kayseri’de korona virüse yakalanan 38 yaşındaki Yunus Günek, tedavi süresinde çocuklarının kendisine yazdığı ve içinde, “Yüreğimiz hep seninle, umut ediyoruz iyileşeceksin. Nasıl olduğunu merak ediyoruz, umutla bekliyoruz. Seni çok seviyoruz canım babam” ifadeleri bulunan notun kavuşma arzusunu yükselttiğini söyleyerek, “Çocuklarımın yazdığı not hayata karşı motivasyonumu arttırdı” dedi.

Yazılan nottan sonra eve gitme ve kavuşma arzusunun arttığını söyleyen Yunus Günek, “Sabah kahvaltı yapmak için kalktım ve mutfağa giderken bir baş dönmesi meydana geldi. Bilinç kaybı ile beraber kendimi yerde buldum. Daha sonra gözümü açtığımda sağlık ekipleri başımdaydı. O ara ne kadar sürdü bilmiyorum. Daha sonra nefes darlığı ve ciğerlere kan pıhtıları attığı için zor bir süreç yaşadım. Nefes darlığının yanında eklem ağrıları gibi şikayetlerim de vardı. Hastaneye geldiğimde de aynı şekilde bilinç kaybı yaşadım. Sağlık çalışanı arkadaşların sayesinde de sabaha karşı kendime geldim ve biraz daha iyi durumdaydım. Çocuklarımın bana yazdığı notun da etkisi oldu tabi. İnsanın yaşam motivasyonunu arttırıyor. Bir an önce iyileşip evime ve çocuklarıma kavuşma arzusu daha yüksek oluyor” dedi.



“Sabaha kadar canlı canlı mezarda gibiydim”

Hastalığın anlatılması çok zor olduğunu ve kendisini canlı canlı mezarda gibi hissettiğini söyleyen Günek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ne kadar anlatsam da insanların başına gelmedikçe bu olayı anlamaları zor ama yine de başımdan geçtiği için söylüyorum, doktorların ve bakanlığın açıkladığı bütün gerekliliklerin yapılmasını tavsiye ederim. Kimse bu hastalığı ve bu acıları yaşamasın. Çok zor bir süreç gerçekten. Canlı canlı ölü gibisiniz. Dediğim gibi ilk gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Her an kalbim duracak ve ciğerlerim yerinden sökülüp atılacak gibiydi. Sanki göğsümün üzerinde tonlarca ağırlık var da bir türlü yerimden kalkamıyor gibiydim. Hareketsizlik, nefes darlığı oldu. Sabaha kadar yaşadığım şey canlı canlı mezarda gibiydim. Başta hocalarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Allah’ın izniyle ben de bir an önce bu hastalıktan kurtulup, aileme ve çocuklarıma kavuşmayı diliyorum.”

Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Demirel ise hastalığın sadece ciğerleri değil, vücudun belli kesimlerini de tuttuğunu söyleyerek, “Yunus bey acilimize şuur kaybı ve şok tablosu ile geldi. Tomografisinde covid19 ile uyumlu buzlu camlar manzarası vardı. Kendisini yoğun bakıma aldık. Tansiyonu düşüktü ve tomografi ve ekosunda ne yazık ki covid hastalarının sadece akciğeri tutmadığını ve kliniklerle geldiğini örüyoruz. Nörolojik semptomlarını görüyoruz hastamızda olduğu gibi. Gece 01.00 gibi geldi hastanemize ve tedaviye başladık ve fayda gördü. Genel durumu iyi ve şuur değişiklikleri kayboldu. 5 günlük yoğun bakım sürecinden sonra servise aldık. Biz vatandaşlarımıza olayın ciddiyetini vurgulamak istiyoruz. Hastamızda olduğu gibi sadece akciğerleri tutmuyor, beyinde, damar sisteminde ve kalpte ciddi hasarlar bırakan bir tablo ile ne yazık ki karşı karşıyayız. Hastalar tedavilerinden sonra ne yazık ki öksürük ve nefes darlığı ile karşımıza geliyor. Bunu önlemenin en önemli yolu maske kullanımı. Bu hastalığın olmasını engellemek için, mutlaka maskemizi kullanmamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz. İnsanların sevdiklerinden ve çocuklarından ayrı kalmamalarını temenni ediyoruz. Yavrumuzun yazdığı not bizi çok ciddi manada etkiledi. Çok şükür hastamız çocuklarına kısa sürede kavuşacak. Tedavisini tamamlayıp evine göndereceğiz inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.