İsmail Yıldırım’a TVF’den üçüncü görev

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Kayseri Bölgesi Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım'a TVF, 20202021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üçüncü maçını yönetecek.

Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım, 2020 2021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üçüncü maçını 20 Eylül Pazar günü yönetecek. Tokat’ta saat 14.30’da oynanacak olan Tokat Bel.Plevne spor Fenerbahçe HDİ sigorta maçını yönetecek olan başarılı hakem böylece bu sezon üçüncü kez görev almış olacak. İsmail Yıldırım, daha önce ligde Bingöl Solhan Spor İnegöl Belediyespor ve İnegöl BelediyesporZiraat Bankkart maçlarını yönetmişti.

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