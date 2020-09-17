Kayalıklarda tüfekle intihara kalkıştı, polis ikna etti

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de tüfekle kayalıklara çıkarak intihara kalkışan M.A. (40) polis tarafından ikna edildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Danişmentgazi mahallesindeki kayalıklarda elinde tüfekle M.A.'yı görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri M.A.'yı ikna etmeye çalıştı. M.A., pompalı tüfekle havaya bir el ateş ederek, polislerin yaklaşmamasını istedi. M.A., polisin yaklaşık 1 saat süren çabasıyla ikna edilerek kayalıklardan indirilip, polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-09-17 18:28:51



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