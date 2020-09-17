Kayseri’de cinayet şüphelisi 9 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cinayet şüphelisi 9 kişi tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, 2’si kasten öldürme, 3’ü kasten öldürmeye teşebbüs, 2’si kasten yaralama, 1’i taksirle yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 8 olayda yakalanan 26 şüpheliden 9’u tutuklanarak, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Meydana gelen olaylar ile ilgili 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet bıçak ele geçirildi.

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