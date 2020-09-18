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Başkan Tok: “Yürüyen değil koşar adım ilerleyen bir teşkilat olacağız”

İHA

Başkan Tok: “Yürüyen değil koşar adım ilerleyen bir teşkilat olacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 13. Olağan İl Kongresinden önce yaptığı değerlendirmede, “Yürüyen değil koşar adım ilerleyen bir teşkilat olacağız” dedi.
Kongre döneminin sorunsuz ilerlemesini Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tecrübelerine borçlu olduklarını söyleyen Serkan Tok, “Biz bundan yaklaşık 35 gün önce Ağustos’un 15 ile 16’ında 16 kongremizi gerçekleştirdik.8 ilçenin kongresini Cumartesi günü, 8 ilçeninkini de Pazar günü yaptık. 2 gün içerisinde 16 kongre yapmak Türkiye de bir ilktir. Bunu da bize rabbim nasip ettirdi. Tabi bunu 2 güne sığdırmamızın nedeni ise gündemimizde olan pandemi. İnsanlarımızı her hafta bir ilçeye götürüp orada yormak, orada covid ile alakalı belirli bir sıkıntı görmesini istemedik. Başlarına bizde bir dert açmayalım dedik. Hızlı mobil bir uygulamayla, 2 gün içerisinde Kayseri de gibi tüm ilçe kongrelerini gerçekleştirdik. Bunları yaparken, aday olmayı düşünen arkadaşlarımız tabi ki aday oldular. O arkadaşlarımızı ikna ettik ve aynı liste içerisinde, aynı çatı içerisinde birlik, beraberlik ve bütünlük ilkesi içerisinde kongrelerini gerçekleştirmelerini sağladık. Böylece küskünlük olmadı, dargınlık oluşmadı. Biz de artık evimizde oturalım köşemize çekilelim mantığı oluşmadı. Demokrasi ve çok adaylılık bazen iyidir, bazen de kötüdür. Şöyle kötüdür, kaybeden arkadaşımız yönetimiyle beraber köşesine çekiliyor veya kırılıyor, üzülüyor. Partiye gelmiyor, uğramıyor ve enerjisini başka alanlarda harcıyor. Biz ona müsaade etmedik. Enerjilerini parti içerisinde, partilerine, davalarına ve ilçelerine harcamalarına bir ön ayak oluşturduk. Bunu da tabi ki kıymetli büyüğümüz, Genel Başkanımızın tecrübelerine borçluyuz. O ölçüde bu 16 kongreyi gerçekleştirdik” dedi.
“Kongre kurallar ve önlemlerle gerçekleşecek”
Serkan Tok, yapılacak kongrenin pandemi süreci tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“İlçelerimizi bu noktada gerçekten covidin tavan yaptığı dönemlerde onlara da uyarak gerçekleştirdik. Nasıl uyduk dersek, ateş ölçerlerle kongremize delegelerimizi aldık. Delege haricinde fazla kimseyi misafir olarak almadık. Tabi maske önemliydi. Maskelerini takmalarını istedik, kimseyi maskesiz de almadık. Kongre esnasında sosyal mesafenin uygunluğunu oluşturduk. Yine biz bu ölçüde ayın 20’sinde gerçekleştireceğimiz 13. Olağan İl Kongresinin de aynı ölçülerde gerçekleşmesini istiyoruz. Bugün itibari ile elimizde ateş ölçerlerimiz mevcut, bin adet maskemiz mevcut ve gelen herkese maskelerini de vereceğiz ve takmalarını da sağlayacağız. Girişte birçok yere el dezenfektanları koyacağız. Ve önemli köşelere stantlı el dezenfektanlarını koyacağız. Dolayısıyla bugün bir sıkıntının, başka bir sıkıntıya yol açmaması için covid ile alakalı bütün tedbirlerimizi aldık. Oraya İl Sağlık Müdürlüğünden bir ekip istedik, tedbir amacıyla. İnşallah biz elimizden gelen bütün tedbirleri yerine getirdik, getireceğiz de cumartesi günü de orayı sağ olsun Melikgazi Belediye Başkanımız kongrenin yapılacağı alanın dezenfekte edileceğini covide uygun temizliğinin yapılacağını söyledi kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi daha sonrasında yapılacak tek şey orada arkadaşlarımızla buluşup 13. Olağan Kongrenin yapılması kalıyor.”
“Yürüyen değil koşar adım ilerleyen bir teşkilat olacağız”
Yeni yönetim listesi ile Kayseri’ye güzellikler katmak için koşar adım ilerleyeceklerini söyleyen Tok, “Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımızın, kültürüne uygun, teşkilat yapısına uygun, teşkilatında kendi töresine uygun bir kongre gerçekleştireceğiz. İnşallah birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde geleceğin Türkiye’sinde daha güçlü bir yapıda olmak amacıyla, ittifakın şartlarına uygun, Cumhur İttifakına uygun ve yakışır bir şekilde biz kongremizi gerçekleştirip, önümüze tekrardan bir çalışma takvimi alacağız. Bu çalışma takviminde neler olacak, Kayserimizin sorunlarıyla ilgili görüşlerimiz, Kayserimizin sıkıntılarıyla ilgili fikirlerimiz gerekli mecralara iletilecek. Daha hızlı çalışacağız. Yeni bir enerji, yeni bir heyecanla arkadaşlarımız daha hızlı çalışacaklar. Çünkü bugün, artık öyle bir zamandayız ki durduğunuz an düşüyorsunuz. Biz MHP İl Teşkilatı olarak, adım atmayı bırakın koşar bir teşkilat olmayı, mobil hızlı bir teşkilat olmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımıza, misafirlerimize, vatandaşlarımıza çözüm odaklı bir il teşkilatı olmayı hedefliyoruz. Çözüm yapamasak bile onlara hizmet etmeyi düşünen, onlara geldiklerinde sıkıntılarına bir çare olmayı düşünen teşkilat olmayı düşünüyoruz. Zaten bizim geleneğimiz böyle. Bundan sonra da burada sıkıntılara, sorunlara çözüm odaklı, gelen misafirlere de arkadaşlarımızla beraber yardımcı olabilmek için elinden geleni yapan, hizmet esasına dayanan bir teşkilat olmak istiyoruz amaç budur. Rabbim inşallah bunları bize nasip eder, vatandaşlarımıza, Kayserimizde hizmette bizi mamur kılar ki biz bu anlayış içerisinde yetiştik. Şehrimize güzellikler katmak da hedefimiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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