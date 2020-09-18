Gazeteci Turan Bulut'un acı günü

İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğü Muhabiri Turan Bulut'un kayın babası Ali Bağcı hayatını kaybetti.
Gazeteci Turan Bulut'un 70 yaşındaki kayın babası Ali Bağcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Bağcı'nın cenazesi bugün Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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