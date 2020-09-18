Vali Şehmus Günaydın, "Gazilerimiz, bağımsızlık tutkusunun zirve isimleri olmuştur"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Günaydın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 99. Yıl dönümü ile bu Cennet Vatanımız, Şanlı Bayrağımız için büyük kahramanlıklar gösteren gazilerimizin “Gaziler Günü”nü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır aziz Milletimizin kahraman evlatları şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır.

Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna çıkılan yolda geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir şerefle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz şehitlerimizle birlikte gurur kaynağımız, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olmuşlardır.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları büyük mücadeleye borçluyuz. Şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu mukaddes emaneti muhafaza ve müdafaa etmek adına, canını ve malını derin bir teslimiyet ile siper etmekten çekinmeyen bir milletin evlatları olarak, şanlı bayrağımızı sonsuza dek şerefle dalgalandıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. "

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.