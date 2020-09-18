Melikgazi Belediyespor, iki hazırlık maçı oynayacak

Türkiye Voleybol 1. Ligi ekibi Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı’nda yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri temsilcisi, hafta sonunda iki hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezonda Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, sezon hazırlıklarını yaklaşık bir buçuk aydır Keykubat Spor Tesisleri’nde sürdürüyor. Yeni bir yapılanmaya giden ve Baş Antrenör dahil 12 yeni ismi kadrosuna dahil eden Melikgazi Belediyespor, sezon hazırlıklarını haftanın 6 günü yaptığı antrenman ile devam ediyor. Baş Antrenör Kadir Aydın gözetiminde çalışan siyahbeyazlı ekibin antrenmanları yoğun tempoya sahne oluyor. Kayseri ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçına çıkacak. Güçlü takım, ilk iki maçını bu hafta sonu Hatay ve Urfa’da oynayacak. Takımın durumu ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Baş Antrenör Kadir Aydın, çalışmalara diğer takımlara göre daha erken başladıklarını söyledi. Aydın, “1,5 aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koşu, kuvvet antrenmanları ve akşamları top antrenmanları yapıyoruz. 2 çift ve 1 antrenman şeklinde devam ediyoruz. Yüksek tempo çalışma dönemini sonlandırdık. Çabuk kuvvet ve topla taktik çalışması yapıyoruz. Takımımız da durum iyi. Yabancı oyuncumuz henüz gelmedi. Hazırlık karşılaşmalarımız belli oldu. Ankara, Hatay ve Urfa’da 1.Lig takımları ile maçlar yapacağız. Takım olarak baya yol aldık. Hedefimiz playoff takımları arasına kalmak Transfer çalışmalarımızı sonlandırdık. Geçen yıla göre 11 sporcu transfer ettik. Alt yapımızdan da 4 sporcu aldık. Testlerimizi yaptırdık ve negatif çıktı. Bu konuda da dikkatliyiz. İyi bir sezon temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı olacak.” dedi.

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