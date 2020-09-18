Murat Eskici’nin tatlı ikramına minik futbolculardan videolu teşekkür

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Yahyalı Gençlik spor ilçe müdürlüğü tesislerinde futbol branşında eğitim alan minik sporculara tatlı gönderdi. Minik oyuncularda “Murat ağabey” olarak seslendikleri il müdürüne çektikleri video ile teşekkür ettiler.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sportif Eğitim Uzmanı Muammer Benli, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür etti. Benli, “ İl müdürümüz Murat Eskici’yi spor ve sporcuya olan ilgisi ile tanıyoruz. Yahyalı Gençlik spor ilçe müdürlüğü tesislerimizde devam ettiğimiz futbol kursundaki yaklaşık 50 çocuğumuzu ve yapılan çalışmaları dikkatle takip ettiğini biliyoruz. Zaman zaman kursumuz hakkında bilgi alıyor. Bugün futbolun kadim geleneği antrenman sonrası tatlı ikramını düşünerek çocuklarımıza baklava göndermiş. Baklava ile birlikte gönderdiği mesaj çocuklarımızı çok sevindirdi. Çocuklarımız da çektikleri video ile Murat abilerine teşekkür etti. Sayın il müdürümüz bu çocuklarımızla birlikte havuzda beraber yüzme teklifini de iletti. İnşallah bizde bu davete en kısa zamanda icabet edeceğiz” dedi.

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