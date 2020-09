Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Şehit ve gazilerimizin aileleri en kutsal emanetimizdir"

Avustralya’da Kovid-19’dan can kaybı 837’ye çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Gaziler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında "Şehit ve gazilerimizin aileleri en kutsal emanetimizdir" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal Rütbesi” ile “Gazilik” unvanının verildiği günün yıldönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Milletimizin her ferdi, bugünlere gelmemizdeki en büyük etkenin geçmişte elde edilen tecrübelerden kaynaklandığının bilincindedir. Bu bilinçle gazi ve şehitlerimizin hatırasını her zaman canlı tutmakta, onları minnet ve şükranla yâd etmektedir" diye konuştu.

Nursaçan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar bağımsız yaşatmak, vatanın bütünlüğü ve ulusal birliğimizi korumak uğruna gazi ve şehit olan evlatlarımız ile aileleri en kutsal emanetlerimizdir. Onlara sahip çıkmak, onların huzurlu ve sorunsuz bir yaşam sürmelerini sağlamak, hepimizin öncelikli görevidir" diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Bugün, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Ülkenin her köşesinde ortak duygularla milli birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolü şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

