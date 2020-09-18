Kayserispor, Alanyaspor karşısında 5 maçtır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor, ligde Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.
Süper Lig 20202021 futbol sezonunun 2.haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puan almak amacında.
Hes Kablo Kayserispor, Alanyaspor ile ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, rakibine 8 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.
Sarı Kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. Bu maçlarda Alanyaspor 14 gol atarken Hes Kablo Kayserispor ise 3 gol atabildi. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 AlanyasporKayserispor 51
2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01
2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11
2018/2019 AlanyasporKayserispor 50
2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12
2017/2018 AlanyasporKayserispor 12
2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30
2016/2017 AlanyasporKayserispor 30
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.