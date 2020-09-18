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Dekoratif çiçek ve bitkiler BÜyükşehir'den

İHA

Dekoratif çiçek ve bitkiler BÜyükşehir'den

Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına yenilerini ekliyor. Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından kent merkezindeki parklar “kurtbağrı” adı verilen çiçeklerin dekorlarıyla donatıldı.
Şehrin estetiğini her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de dekoratif çiçekleriyle şehri güzelleştiriyor. Birbirinden farklı dekorlarla çiçekler Kayseri’yi renklendirirken “kurtbağrı” adı verilen çiçekler Kayserililer tarafından çok sevildi. Birçok vatandaş dekoratif çiçeklerin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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