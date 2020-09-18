AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran okullarda inceleme yaptı

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Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Kayseri’deki okullarda incelemelerde bulundu.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile birlikte yaptığı saha incelemesinde okullardaki temizlik, hijyen konusunda alınan tedbirleri inceledi ve EBA destek noktalarını ziyaret etti.

Eyisoy Dalkıran, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekcinci’den uzaktan eğitim uygulamaları konusunda bilgiler aldı.

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