Kayseri Sağlık Müdürü: Faz 3'ün ortasında aşı piyasaya sürülür



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Çin'de geliştirilen ve Faz 3 çalışması kapsamında Türkiye'de gönüllü uygulamalarına başlanan 25 merkezden birisinin Kayseri Şehir Hastanesi olduğunu söyledi. Benli, Faz 3'ün döneminin ortasında aşının piyasaya sürülebileceğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin koronavirüs aşısı çalışmalarında adından söz ettiren bir il olduğunu belirtti. Benli, "Virüsün izolasyonunda Erciyes Üniversitesinin yapmış olduğu çalışma tüm Türkiye'de duyulmuştu. Şimdi de aşı çalışmalarında Sağlık Bakanlığımız gözetiminde Hacettepe moderatörlüğünde bir çalışma başlatıldı. Gönüllüler üzerinde yapılacak Faz 3 çalışmasına Kayseri de bir parametre olarak işin içerisine dahil oldu. Kayseri Şehir Hastanesi de paydaşlardan bir tanesi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde Faz 3 çalışması ilk etapta sağlık çalışanları üzerinde uygulanacak. Bu çalışmanın yılbaşına kadar devam edeceğini ön görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'FAZ 3'ÜN ORTASINDA AŞI PİYASAYA SÜRÜLÜR'

İlerleyen aylarda Faz 3 evresinin ortalarında olmayı ümit ettiklerini söyleyen Benli, "Aşı geliştiği sürece koronavirüse karşı yeni bir tedavi formatı oluşmuş olacak. Bu, salgının yönetiminde en önemli ayaktır. Bir salgında 3 yöntem de vardır; ya tedavi edersiniz, ya koruyucu aşı yaparsanız ya da izolasyon yaparsınız. Elimizdeki tek silahımız izolasyondu. Maske ve mesafe ile bu izolasyonu sağlamaya çalıyorduk. Aşı gelene kadar vatandaşlarımız maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Faz 3 döneminin ortasında aşı artık piyasaya sürülür. Herhangi bir ilaç ve aşı, Faz 3'ün ortalarına gelene kadar piyasaya sürülemez. Şu an Faz 3'ün başındayız. Ümit ediyorum ki birkaç ay içerisinde Faz 3'ün ortasına gelmiş oluruz ve olumlu sonuçlar alındığı takdirde bütün dünya bunları kullanmaya başlayacaktır" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-09-18 14:47:04



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