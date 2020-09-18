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Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya Heyecanı 2020-2021 Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya Heyecanı

İHA

Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya Heyecanı 2020-2021 Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda 14. Kampanya Heyecanı

Kayseri Şeker bünyesindeki 3 fabrikadan bir tanesi olan Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 14. Pancar Alım Kampanyası, düzenlenen sade bir etkinlikle dualar eşliğinde başladı.
Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda düzenlenen törene Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, Ağır Ceza Reisi Hüseyin Gedik, İlçe Jandarma Komutanı Kamil Çaylı, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Güneş, İlçe Hastanesi Başhekimi Okan Tanın, Ak Parti İlçe Başkanı, Osman Düğenci, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Şekerİş Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende bir konuşma yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, her yıl coşkulu bir şekilde yapılan açılış törenlerini bu yıl Pandemi nedeniyle sade ve mütevazı bir şekilde yapmak zorunda olduklarını belirterek konuklara, Boğazlıyan Şeker’in 13 Kampanya Dönemi boyunca ürettiği şeker ve diğer üretim alanları hakkında rakamsal bilgiler aktardı.
Modern olmasına rağmen geçmişte 252 milyon Avro’ya mal olan Boğazlıyan Şeker Fabrikası’na 11 milyon Avro’luk ilave yatırım yaparak, yeni tesisler kazandırdıklarını da belirten Başkan Akay, buna ek olarak 4 milyon Avro’luk da yenileme yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Akay, Fabrika’nın çalışması ile birlikte, pancar bedeli, küspe, nakliye, istihdam ücreti gibi alanlarda Boğazlıyan Bölgesinde yıllık 450 milyon liralık Gayri Safi Hasıla elde edildiğini, bu rakamın da çarpanları ile birlikte 1 buçuk milyar liraya ulaştığını sözlerine ekledi.
Başkan Akay, açılan kampanya ile birlikte bir taraftan mutluluk ve sevinçlerini ifade etmenin yanında, diğer taraftan da gerek Pandemiden, gerekse de şeker sektöründeki belirsizlikten dolayı bir burukluk yaşadıklarını da söyleyerek, her yıl bu zamanlarda pancar fiyatlarında bir değerlendirme yapılırken, bu yıl halen bir gelişme kaydedilemediğini ve bunun da çiftçinin içinde bir burukluk yaşattığını söyledi. Akay, çiftçiler açısından başta elektrik ve sulama olmak üzere birçok konuda, girdi maliyetlerinin arttığını da belirterek, şöyle devam etti.
“Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında pancara yüzde 28’lik bir zam yapmıştı ve bu zamla birlikte Türkşeker’in ödediği pancar fiyatı 235 liradan 300 liraya çıkmıştı, dolayısıyla Türkiye’de pancar ekimi yapan tüm çiftçiler büyük mutluluk yaşamıştı. Ümit ediyoruz ki; Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarında kampanyaların başladığı bu günlerde, fiyat konusunda bir değerlendirme yapılır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu yakından takip ettiğini ben bizzat biliyorum. Ben inanıyorum ki; çiftçimizin beklediği bu müjdeli haber, çok yakın bir zaman içerisinde çıkacaktır. Bunun yanında bir diğer önemli sorunumuz da şeker fabrikalarının bu maliyete katlanması adına ellerinin güçlendirilmesidir. Geçtiğimiz yıl pancar fiyatlarına gelen zamma rağmen şeker fiyatlarında herhangi bir artış olmadı. Son 2 buçuk yıl içerisinde şekere gelen zam oranı sadece yüzde 16.3’tür. Türkiye’deki diğer fiyat artışlarını göz önüne aldığımızda, bu rakamın ne kadar düşük kaldığını bu sayede anlamış oluyoruz. Fabrikaların işte bu maliyetlere katlanabilmesi için pancara yapılan zammın yanı sıra, şekere de zam yapılması gerekmektedir. Şekere zam çağrımızı ‘Acaba Hazineden para mı çıkacak’ gibi algılayanlar oluyor hayır, hazineden herhangi bir para çıkmayacak. Şekerin toptan fiyatına bir zam yapılması gerekiyor, zira şekerin perakende satışlarında zaten zam yapıldı, bu da işte Türkşeker’in belirlediği fiyatın referans olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor, dolayısıyla Türkşeker’in bu konuda da bir adım atacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bizler bunu şeker sektörünün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesinin bir şartı olarak değerlendiriyoruz”
Son 3 yıldır uygulanan Randevulu Sisteme ek olarak bu yıl Pandemi nedeniyle çok önemli bir sistemi daha hayata geçirdiklerini belirten Başkan Akay, kısa adı ‘İNTEP’ olan İnsansız Tesellüm Projesi ile hasat edilen pancarların, tarladan yüklendiği andan itibaren sadece bir kart aracılığı ile fabrikaya girişinin, tartımının, analizinin ve boşaltımının yapılacağını ifade ederek, özellikle Pandemi döneminde nakliyecilerin hiçbir insan ile temas halinde olmadan, sadece elindeki kartı okutarak fabrikadaki tüm işlerini bitirip ayrılabileceğini söyledi.
Başkan Akay’ın konuşmasının ardından Fabrikaya ilk pancarını getiren Doğan Altuntaş, Mehmet Çiftçi ve Dilaver Şahiner isimli çiftçilere ödülleri, törene katılan protokol tarafından verildi. Kesilen kurban ve kurdele ile yapılan duanın ardından, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın 14. Pancar Alım Kampanyası resmen başlamış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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