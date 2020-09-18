İlhan Parlak Kayserispor'da 

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Ankaragücü ile yollarını ayıran İlhan Parlak ile 2 senelik sözleşme imzalandı.
Son 3 sezon Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak geçen hafta başkent takımından ayrılmıştı. 33 yaşındaki futbolcu Hes Kablo Kayserispor ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun. Yuvana Hoşgeldin İlhan Parlak" paylaşımında bulundu. İlhan Parlak, hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor kafilesine dahil edildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-18 16:49:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.